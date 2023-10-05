«قصور الثقافة» تحتفل بذكرى حرب أكتوبر بأغان وطنية وعروض شعبية في أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوى الشريف واليوبيل الذهبي والذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان «حكاية وطن»، والتي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة بحي غرب، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ومحافظ الإقليم.

وحضر الاحتفالية كل من اللواء أركان حرب شريف سعد صالح مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عبدالرازق سيد مساعد مدير أمن أسيوط، واللواء محمود فاروق رئيس فرع المخابرات الحربية، والعميد علاء محب أبوالفضل بفرع المخابرات الحربية بأسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة بدر،ومجموعة من أبرز الشخصيات العامة في المحافظة.

أغاني وطنية بمناسبة نصر أكتوبر

وبدأ الحفل بتشغيل الأغاني الوطنية بميدان طلعت حرب المواجه لقصر الثقافة، تبعها عروض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ببهو القصر، وتفقد ورش الرسم للأطفال بعنوان «أكتوبر في عيون أطفالنا»، وافتتح المحافظ معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم افتتح معرض «دار المعارف» للكتاب بقاعة المعارض بالقصر، مشيدًا بالكتب المعروضة وتنوعها والتي تضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء ورخص أسعارها.

المدح والإنشاد الديني

عقب ذلك حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمسرح الشتوي، والتي بدأت بالسلام الوطني بترديد جميع الحضور النشيد الوطني للبلاد، وتقديم فقرات الحفل للدكتورة أسماء عبدالرحمن، ثم فقرات المدح والانشاد الديني للشيخ هاني الفولي والشيخ أحمد الشريف، والمنشد شهاب الدين أحمد، تبعها مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية عن انتصارات أكتوبر لطلاب جامعة سفنكس، وبعض المواهب الشباب من طلاب الجامعة، ثم قصيدة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبدالرازق والشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة القوصية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر 1973، وتم استكمال فقرات الحفل بعرض لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وتقديم بعض الهدايا التذكارية من جامعة سفنكس للحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ذكري انتصارات أكتوبر

وهنأ محافظ أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، التي حقق الجيش المصرى فيها انتصارات عظيمة تخلد على مر التاريخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة، مشيراً إلى حرب أكتوبر أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري، وقدرته على تحدى الصعاب وتحقيق النصر الغالي، وتدمير خط برليف الحصين ورفع راية النصر.

وأكد أنّ احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعتبر تخليدًا لذكرى انتصار العزة والكرامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم احتفالات شعبية بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء، وعرض الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة على شاشات عرض بميادين أسيوط المختلفة، وبجميع قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، داعيًا جموع الشعب المصرى بالوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات لتبقى مصر شامخة قوية.