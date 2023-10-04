جامعة سوهاج تشارك في فعاليات برنامج تدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي، في فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد قادة التنمية المستدامة»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، بمشاركة 140 طالبًا من 20 دولة عربية والجامعات الأهلية والحكومية.

البرنامج يهدف إلى خلق جيل من القادة والرواد

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن البرنامج يهدف إلى خلق جيل من القادة والرواد الذين يساهمون في رسم مستقبل أفضل لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

البرامج التدريبية تساهم في تنمية وعي الشباب

في السياق، قال الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك البرامج التدريبية تساهم فى تنمية مدارك الشباب وصقل قدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى تبادل الآراء والثقافات والخبرات بين الطلاب من مختلف البلدان العربية، مشيراً إلى أهمية التدريب فى تعزيز مكانة الشباب وتفعيل دورهم فى كافة أنحاء الوطن العربي، وتوجه العقول الشابة نحو التميز والابتكار.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن البرنامج التدريبي استمر علي مدار 6 أيام، وذلك بمقر جامعة سوهاج البريطانية بالقاهرة، مضيفاً أنه تضمن العديد من المحاضرات وورش العمل المتنوعة التى تهدف الي تعريف قواعد التنمية المستدامة لدي شباب الجامعات المصرية والعربية.

وذكر محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن إدارة الجامعة قامت بترشيح وفد طلابي من المتميزين في الأنشطة الطلابية، وهم الطالبة أشرقت حسن عاطف بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، الطالب أحمد شحاته عبد الغني بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، والطالبة أسماء قبيصي خلف الله بالفرقة الثانية بكلية الآداب.