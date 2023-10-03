رئيس جامعة سوهاج وطلابها يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

شهدت جامعة سوهاج حشدًا وتجمعات كبيرة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح إلى فترة رئاسية جديدة، وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن كل منسوبي الجامعة يؤيدون الرئيس للترشح لولاية رئاسية جديدة، لتلبية نداء الشعب المصري، وللحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة.

الرئيس السيسي الأقدر على القيادة

أكد النعماني أن الرئيس السيسي هو الأقدر لقيادة البلاد، لتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير التي قادها، منذ استجابته لرغبة الملايين وتوليه المسؤولية قبل ما يقرب من 10 سنوات.

رسائل الطلاب للرئيس

وجه الطلاب في جامعة سوهاج، رسائل تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة المشوار والترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث رفع الطلاب أعلام مصر وسط الأغاني الوطنية، وهتافات «تحيا مصر، وكلنا معاك، وكمل يا ريس وأحنا معاك».