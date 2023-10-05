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كيف تسببت حشرة البق في أزمة سياسية بين برلمان وحكومة فرنسا؟ (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
01:21 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
حشرات البق تنتشر في فرنسا

حشرات البق تنتشر في فرنسا

أثار انتشار بق الفراش في الأماكن العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، وجدلا سياسيا في البرلمان، لمواجهة وكبح الانتشار غير المسبوق لحشرات بق الفراش الماصة للدماء، بعد رصدت تلك الحشرات في مترو العاصمة باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق الباريسية، بحسب شبكة «يورو نيوز» للأنباء.

أزمة سياسية في فرنسا بسبب حشرات البق

وعقب دعوة بلدية باريس الحكومة لوضع خطة لمكافحة انتشار الحشرات، في رسالة وجهتها إلى رئيسة الوزراء الفرنسية، احتدم النقاش السياسي، بعدما شارك العديد من المواطنين الفرنسيين صورا وفيديوهات لحشرات بق الفراش على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، طالبت ماتيلد بانوت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية»، الحكومة الفرنسية بالتحرك السريع، وذلك خلال كلمتها في جلسة البرلمان الفرنسي التي عقدت الثلاثاء الماضي.

رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» تتهم الحكومة بالتقصير في أزمة بق الفراش

وقالت بانوت للإذاعة الفرنسية الرسمية: «نريد أن تعترف الحكومة الفرنسية بالأمر باعتباره مشكلة صحية عامة، ويجب أن يتوقفوا عن مطالبة الناس بالتعامل مع المشكلة بأنفسهم كما لو كانت فردية، بينما تفرض الشركات تعريفات باهظة لرش حشرات بق الفراش بالمبيدات الكيميائية». 

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