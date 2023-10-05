«الزناتي» يهنئ المعلمين بيومهم العالمي: ازرعوا في عقول طلابكم حب الوطن

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمين، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدا أنّ المدرسين أصحاب عطاء متصل طوال سنوات خدمتهم، لتأدية أنبل رسالة وهي رسالة التربية والتعليم وبناء الأجيال وخدمة العملية التعليمية، وهم القادة الذين تحقق على يديهم الكثير، والمعلم سيظل دائما هو رائد المجتمع والقدوة والمثل الأعلى.

وطالب الزناتي، المعلمين، بالاعتزاز بمهنتهم السامية، والتمسك بالأمل في مستقبل أفضل لهم وللمنظومة التعليمية، مضيفا: «ازرعوا في عقول طلابكم حب الوطن من أجل خلق أجيال جديدة قادرة على العبور إلى المستقبل، لكي تتبوأ مصر مكانتها في مصاف الدول المتقدمة».

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية، أعلنت تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنّ الرئيس السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.