انطلاق مسيرة نقابة المعلمين إلى كوبري قصر النيل لدعم الرئيس السيسي

انطلقت مسيرة المعلمين من النقابة إلى كوبري قصر النيل، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وانطلقت المسيرة بعد الانتهاء من مؤتمر النقابة لدعم الرئيس السيسي، وتقدم المسيرة التي كانت بحضور الالاف من الداعمين للرئيس السيسي خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ومعه مجموعة من الحضور.

مسيرة مؤيدة للسيسي من مقر نقابة المعلمين

وقام الآلاف من الداعمين للرئيس السيسي بعمل مسيرة من مقر النقابة بالجزيرة إلى كوبري قصر النيل، لإعلان تأييدهم غير المشروط للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب الإنجازات التي حققها الرئيس خلال فترة عهده، وكان للمعلمين نصيب كبير منها.

وقال خلف الزناتي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تحتاج الآن إلى الرئيس السيسي، لأنه الأجدر على تحقيق التنمية الشاملة واستكمال ما بدأه في كل المجالات، موضحا أن المعلمين جميعهم يقفون خلف الرئيس السيسي في السباق الانتخابي حتى نستكمل مسيرة التنمية.

ضرورة الاستثمار في العنصر البشري

وعُرض في نقابة المعلمين فيديو وثائقي تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الاستثمار فى العنصر البشري وتوفير حياة كريمة له، وهو المبدأ الذي سارت عليه نقابة المهن التعليمية، منذ تولي خلف الزناتي نقيب المعلمين المسئولية نقيبا لمعلمي مصر في يونيو عام 2014.