انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

انطلق، منذ قليل، مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، الذي يأتي تحت عنوان «معلمو مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة»، وذلك بمقر النقابة العامة للمعلمين، بالجزيرة.

معلمو مصر يؤيدون الرئيس السيسي

وتوافد آلاف المعلمين على مقر نقابة المهن التعليمية، لحضور المؤتمر، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وعلى هامش المؤتمر، ناقش إبراهيم شاهين، وكيل النقابة، عددا من الموضوعات التي تهم أعضاء النقابة، في مختلف النقابات الفرعية، وعلى رأسها مناقشة مستشفى المعلمين التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة، وبعض الموضوعات التي تم طرحها، لافتا إلى أنه تم زيارة جميع النقابات الفرعية والالتقاء بأعضاء النقابة ورؤساء بعض النقابات الفرعية.

استكمال مسيرة الإنجازات

وناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014، وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.