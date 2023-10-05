إنجازات 10 سنوات.. ضم الكيانات الإلكترونية على منصات التواصل لمنظومة الضرائب

قطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية خلال الـ9 سنوات الماضية، وأنه جارى استكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية على كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، ونجحت المالية في تتبع منظومة أنشطة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي، والكيانات والمواقع التي ليس لها تواجد في مصر 53 كيانا إلكترونيًا يمارس أصحابها نشاطًا تجاريًا.

المالية تواجه الاقتصاد غير الرسمي

كما نجحت وزارة المالية في تحقيق قدرا كبيرا من حصيلة المتأخرات الضريبية المستحقة للخزانة العامة للدولة، نتيجة إسقاط فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الممولين، وإلغاء التمييز في المعاملة الضريبية المقررة لشركات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لإتاحة فرص متساوية للمنافسة بين شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة.

الاقتصاد غير الرسمي

وبحسب تقارير وزارة المالية، نجحت الوزارة في رصد وحصر الكيانات الإلكترونية التي تهدف إلى الربح ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وتم ضمها إلى حاضنة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتستعرض الوطن 5 خطوات وزارة المالية في تطوير منظومة الضرائب وهي كالتالي:

تطوير منظومة الضرائب

- نظام الفاتورة الالكترونية (e-invoice - B2B).

-منظومة الإيصال الالكتروني (e-invoice - B2C)

- بدء تطبيق مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتأمينات على كافة الكيانات على مستوى الجمهورية، والذي من المقرر الانتهاء منه بالكامل اعتبارا من 15 ديسمبر 2024.

- مشروع تحفيز المواطنين لاستخدام الإيصال الإلكتروني.

- منظومة الربط مع قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة لتتبع حركة الأسهم غير المقيدة بسوق الأوراق المالية للمحاسبة الضريبية.

- منظومة التصرفات العقارية والربط مع وزارة العدل (الشهر العقارى ، والمحاكم) لحصر كافة التصرفات

- إنهاء المنازعات الضريبية واستيداء حقوق الخزانة العامة، حيث بلغ عدد الملفات التي تم إنهاؤها مُنذ العمل بهذه القوانين في عام 2016 حتى 30/ 6/ 2023 نحو 65955 ملفا، بإجمالى ضريبة بلغت نحو 53.9 مليار جنيه «دخل، قيمة مضافة، عقارية».

- إنجاز 354081 طعنا ضريبىا «دخلـ قيمة مضافة» من إجمالي طعون متنازع عليها 380264 بقيمة ضريبة، تم ربطها وفقا لقرارات اللجان قيمتها 248.2 مليار جنيه، تم سداد أكثر من 80% منها وجاري تحصيل المبلغ المتبقى.

- إنجاز 318 ألف طعن ضرائب عقارية من إجمالي طعون متنازع عليها 337 ألف طعن بقيمة ضريبة، تم ربطها قيمتها 4.2 مليار جنيه، وتحصيل أكثر من 90% منها.