المالية تكشف مواعيد صرف رواتب شهر أكتوبر وقيمة الزيادات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 8،9،10 من الشهر ذاته، مع علاوة غلاء المعيشة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت وزارة المالية، عن زيادة الأجور التي وجه بها الرئيس السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا عن 3500 جنيه، وهي المستحقة للدرجة الوظيفية السادسة.

الزيادة في الراتب بعد علاوة المعيشة

وجاءت زيادة الراتب بعد إضافة علاوة الغلاء للدرجات الوظيفية بداية من السادسة حتى الأولى الممتازة، على النحو التالي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

علاوة غلاء المعيشة للدرجة الأولى

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

زيادة الأجور

- الدرجة الرابعة بعد علاوة غلاء المعيشة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.