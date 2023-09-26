رئيس مصلحة الضرائب يوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين وتقديم الدعم للممولين

تفقد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منطقتي الجيزة أول والجيزة ثان والمأموريات التابعة لهما، وذلك لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطة التطوير والنشر بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية، رافقه في هذه الجولة، كلا من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، وسمر عبد المنعم رئيس القطاع المالي والإداري، وأشرف شعبان رئيس منطقة الجيزة أول، إبراهيم الدالي رئيس منطقة الجيزة ثانِ، واللواء خالد العشري رئيس الإدارة المركزية للأمن، ورؤساء المأموريات التابعين للمنطقتين، ومديري العموم.

الزيارات الميدانية وحل المشكلات التنفيذية

وأكد «الضباعني» خلال الجولة، متابعة وزير المالية المستمرة لهذه الزيارات الميدانية وما تسفر عنه من نتائج وحل المشكلات التنفيذية التي تواجه العاملين، مما سيسهم في مد جسور التواصل مع العاملين الذين يعدون المحرك الرئيسي للعمل وتحقيق الحصيلة المستهدفة، لافتًا إلى أن العنصر البشري من أهم الموارد التي تمتلكها مصلحة الضرائب، ويعملون على تنميته من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية، وأيضاً عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين.

وعقد خلال الجولة، اجتماعا مصغرا مع رؤساء منطقتي الجيزة أول وثانِ ورؤساء المأموريات التابعين للمنطقتين، ومديري العموم تناول فيه العديد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها ملف تطوير المباني وتحديث الشبكات ورفع كفاءة الأحمال والقدرة الكهربائية وغيرها من الأعمال الإنشائية، موجهًا بضرورة رفع تقارير أسبوعيًا حول ما تم إنجازه من أعمال تطوير المباني على أرض الواقع.

اجتماع شهري مع رؤساء المأموريات على الطبيعة

وأعطى رئيس المصلحة، تعليمات لرؤساء المناطق بعقد اجتماع شهري مع رؤساء المأموريات لمتابعة موقف الحصر على الطبيعة، والحصيلة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والمتأخرات الضريبية، وإيرادات الثروة العقارية وغيرها من الموضوعات، ورفع تقرير بنتائج هذه الاجتماعات إلى رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، مشددًا على أهمية توجيه الجهود وتكثيفها للحصر على الطبيعة، لافتًا إلى أنها تعد أحد عناصر تقييم رؤساء المأموريات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الحصر

وفي أثناء الجولة، حرص على مقابلة العاملين كلٍ في موقعه والاستماع لهم والمشكلات التي تواجههم خاصة في موضوع الحصر على الطبيعة، مؤكدا حرص المصلحة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الحصر على الطبيعة مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التي تنعكس على الحصيلة الضريبية، موضحًا أن الحصر على الطبيعة من أهم الملفات التي تعمل عليها المصلحة في الوقت الراهن، موجها العاملين بالمنطقتين إلى أن يستمروا في تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، خاصة أن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من المشروعات الجديدة التي تعتمد على الخصائص التكنولوجية كالتطوير والميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني التي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطوير.