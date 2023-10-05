«العربي الناصري»: الندوة التثقيفية الخاصة بنصر أكتوبر صنعت وعيا لدى الجماهير

أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنها صنعت حالة كبيرة من الوعي لدى الأجيال المتعاقبة بنصر أكتوبر المجيد.

وقال أبو العلا: «نهنئ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وعموم الشعب المصري العظيم والأمة العربية من المحيط إلى الخليج، بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصار السادس من أكتوبر».

ملحمة أسطورية عظيمة

وتابع: «في هذه الذكرى العطرة يتوجه الحزب العربي الناصري بالتحية والتقدير لكل أبطال مصر العظام الذين شاركوا في الإعداد والتنفيذ لهذه الملحمة الأسطورية العظيمة والتي بدأت أحداثها بحرب الاستنزاف واستمرت حتى تحقيق النصر والعبور العظيم».

وأضاف: «في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا نجدد العهد لقواتنا المسلحة وقيادتنا الوطنية المخلصة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأننا معكم وخلفكم في معركة بناء الجمهورية الجديدة والتي تهدف إلى تقدم الوطن ورقيه ورفاهية المواطن المؤمن بوطنه في إطار دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ومحاربة الإرهاب ووحدة الأمة.