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فنادق الغردقة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. «تورتة 8 أمتار تحمل علم مصر»

كتب:

شاذلى عبدالراضي
01:41 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
السياح بفنادق الغردقة

السياح بفنادق الغردقة

احتفلت فنادق الغردقة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، بمشاركة السائحين الأجانب على الشواطىء، وجرى رفع أعلام مصر وعمل «تورتة» بعلم مصر بلغ طولها 8 أمتار، ومجسمات لطائرة ودبابة من المخبوزات والحلويات وارتدى العاملون بالقطاع السياحي علم مصر.

فنادق الغردقة تحتفل بنصر أكتوبر

وقال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة حرصت على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة العاملين وعدد من السياح الأجانب على الشواطئ، وجرى تشغيل الأغاني الوطنية في السماعات الداخلية للفنادق وتزيين الطرقات بالبلونات وعلم مصر.

 

في السياق، قال محمود هباش الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة إن احتفالات نصر أكتوبر شملت تورتة بعلم مصر طولها 8 أمتار ومجسمات طائرات ودبابات تم صنعها من بالمخبوزات وبوفيه أُعد خصيصاً لهذه المناسبة السعيدة.

 

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