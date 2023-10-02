«العربي الناصري» يرحب بترشح الرئيس السيسي للانتخابات

رحب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن».

ووجه «أبو العلا» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لصوت الوطن والمواطن، وإعلانه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الحزب العربي الناصري أول من طالب الرئيس السيسي بخوض الانتخابات.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري أن ترشح الرئيس السيسي سيعجل بوصول مصر إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصلة النجاحات والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية.