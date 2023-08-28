«العربي الناصري»: ندعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، دعم الحزب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن قرار الحزب بدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة يأتي في ضوء استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ تولي المسؤولية.

40 حزبا يدعمون الرئيس

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن هناك تحالفا من 40 حزبا يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: على الشعب التفكير جيدًا فيما يحيط بمصر، وضرورة دعم الرئيس ومطالبته بفترة رئاسية جديدة للدفاع عن الوطن والدولة المصرية.

أبو العلا: الدولة تواجه تحديات كبيرة

وأوضح أنه يجب أن يقدر الجميع التحديات القائمة الآن؛ فالدولة المصرية تواجه عددا من التحديات الكبيرة التي تقتضي التفافا من كافة المواطنين خلف القيادة السياسية.