رئيس المجلس الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا وننسق لحل أزمة الهجرة

أفادت قناة القاهرة الأخبارية، بأن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال اليوم الخميس، إن المجلس سيواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا في حربها ضد روسيا.

وأضاف «ميشيل»، خلال كلمته في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية المنعقد اليوم في غرناطة، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حزمة إضافية لمساعدة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المجلس يدعم جهود مجموعة السبع لدعم أوكرانيا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينفذ مشروعات كثيرة في مجالات الطاقة، ونعمل وننسق مع دول العبور لحل أزمة الهجرة.

في غضون ذلك يجتمع حوالي 50 من قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا، اليوم الخميس، في إطار تجمع موسع يسمى «المجموعة السياسية الأوروبية»، للتركيز على تحسين التعاون رغم تفاقم الصراعات والتوترات في القارة.

ويهدف الاجتماع الثالث من نوعه إلى منح الدول فرصة لتعزيز الحوار خارج حدود الاتحاد الأوروبي، الذي يتألف من 27 دولة وسط التحديات التي تفرضها الأزمات مثل حرب روسيا ضد أوكرانيا.