حاكم «بيلجورود» الروسية: أوكرانيا تقصف المقاطعة بأكثر من 70 قذيفة خلال يوم

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 قذيفة من ذخيرة مختلفة على قذيفة بيلجورود الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

إطلاق 3 قذائف مدفعية على قرية بيشانكا

وأضاف عبر قناته على تطبيق «تيليجرام» في منطقة فالويسكي، أطلق العدو 36 قذيفة من منظومة صواريخ غراد المتعددة الإطلاق على قرية بوركي، وثلاث قذائف مدفعية على قرية بيشانكا، وأربع قذائف هاون على قرية نوفوبتروفكا، وثماني قذائف مدفعية على قرية فيريجوفكا.

وكتب: «وسقطت سبع قذائف مدفعية على قرية دوبروفكا، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من مستوطنات المنطقة»، حسبما ذكرت وكالة «تاس».

إطلاق قذيفتي هاون على موروم

وأضاف أنه في منطقة شيبيكينسكي جرى إطلاق قذيفتي هاون على موروم، وإسقاط ذخائر شظايا من طائرة بدون طيار. كما هاجم العدو القرية بطائرة انتحارية بدون طيار.

فيما تضررت إحدى مرافق البنية التحتية للاتصالات، وتعرضت قرية نوفايا تافولجانكا لقصف بقذائف الهاون خمس مرات دون وقوع إصابات أو أضرار، وفي قرية سيريدا، سقطت شظايا ذخيرة من طائرة بدون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار.

وتعرضت قرية جورافليفكا لقصف مدفعي مرتين ولم تقع إصابات أو أضرار، وبعد أعمال الدفاع الجوي في قرية شيشينو تم تسجيل الأضرار التالية: نوافذ أحد المنازل الخاصة وقال الحاكم: «تحطمت، ولحقت أضرار بأربع سيارات، كما تضررت سيارة في قرية سيفريوكوفو».