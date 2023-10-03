مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوروبا تخشى تراجع أمريكا عن دعم أوكرانيا

قال سلامة عطا الله، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى مدينة غرناطة التي تستضيف قمة أوروبية، إن الأوروبيين يخشون تراجع الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا.

مرور 500 يوم على اندلاع الأزمة

وأضاف «عطا الله»، خلال تصريحات مع الإعلامي حساني بشير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة يمكن وصفها بأنها شائكة، وبعد مرور 500 يوم على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية كانت بولندا أكثر الدول الأوروبية تشددا في دعم أوكرانيا والآن تتراجع، وكذلك سلوفاكيا، والآن هناك رعب من تراجع الولايات المتحدة الأمريكية.

مخاوف أوروبية

وتابع: «سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض في الولايات المتحدة لماذا أسقطتم دعم أوكرانيا من الميزانية المقيدة، وقال إن بايدن أنشأ تحالفا من أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا ودفع هذه الفاتورة، وبالتالي، يخشى الأوروبيون الآن من تراجع أمريكا عن الدعم وهذا ما يجعلهم في مأزق حقيقة، فمن أين يأتون بالمال لسد هذا الدور الأمريكي الذي كان يناصف الدور الأوروبي في دعم أوكرانيا عسكريا».