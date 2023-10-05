أوكرانيا تعرب عن قلقها من تراجع الدعم الغربي ونفاد الذخيرة (فيديو)

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير متلفز، مخاوف أوكرانيا من تراجع الدعم الغربي، وذلك مع بدء نفاد مخزون الأسلحة.

ووفقا لتقرير «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ السلطات الأوكرانية لاحظت بدء نفاذ الأسلحة والذخيرة المقدمة من الدول الغربية، طوال الفترة الماضية، على خلفية استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة لأكثر من 19 شهراً.

احتمالية تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا مقارنة بالسابق

وأشار التقرير، إلى احتمالية تراجع الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا مقارنة بالسابق، فيما يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولاته لطمأنة قادة عدد من الدول الحليفة لبلاده بشأن استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بعد أن استبعد مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي في واشنطن بتكلفة 6 مليارات دولار من المساعدات لكييف.

بايدن يؤكد التزام بلاده بدعم أوكرانيا

وكان مستشار الأمن القومي، قد أكد التزام بايدن وبلاده بدعم أوكرانيا مهما تطّلب الأمر، وذلك برغم إعلان البيت الأبيض انقطاع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في غضون بضعة أشهر، ما لم يوافق الجمهوريون على حزمة تمويل جديدة لـ «كييف».

ومنذ اللحظات الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير 2022، أكدت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، على دعمها كييف في مواجهة موسكو، لتواصل إرسال سيل من المساعدات العسكرية غير المسبوق، ولم تتوانى عن ذلك.