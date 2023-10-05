«صحة الشرقية» تعلن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمي رباعي التكافؤ

أعلن الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل، وزارة الصحة بالشرقية، توافر لقاح الإنفلوانزا الموسمية «vaxigrib» رباعي التكافؤ للمواطنين بالمحافظة.

اللقاح متوفر في 11 مكتب صحة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اللقاح متوفر في 11 مكتب صحة تابعين للإدارات الصحية بالمحافظة، وهم «مكتب التطعيم الدولي بديوان عام المديرية بالزقازيق، ومكتب صحة أول بلبيس، ومركز طبي أبو حماد، ومركز طبي 46 بالعاشر من رمضان، ومركز طبي القنايات، ومركز طبي فاقوس، ومركز طبي أبو كبير، ومركز طبي الحسينية، ومركز طبي كفر صقر، ومكتب صحة ديرب نجم، ومكتب صحة منيا القمح»، لتطعيم من يرغب من المواطنين بالمحافظة، وتم بدء التطعيم اعتبارا من اليوم الخميس.

التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ سيتم داخل مكاتب الصحة

وأوضح وكيل الوزارة أن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ سيتم داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المكتب، وأن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، مؤكداً بأنه آمن، وخاضع لكل أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.

وتابع، يتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر 6 أشهر فأكثر، وخاصة فئات الأطفال الأكثر عرضه، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة «تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة، ..إلخ»، والسيدات الحوامل، بعد استيفاء البيانات الشخصية للمتطعم وملء استمارة قبل التطعيم بالنماذج المخصصة لذلك.

كما ناشد «مسعود» المواطنين بالأخذ فى الاعتبار بضرورة اتباع بعض التعليمات قبل التطعيم منها تأجيل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة، مشددا على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم «البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول 9»، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يتم مراجعة للطبيب المعالج، وأن التطعيم يبدأ من سن 6 أشهر فأكثر جرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطائهم جرعتين كاملتان يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، أما للكبار فيكون بالعضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.

وأكد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، مع التأكيد على تكثيف التوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقي التطعيم في إطار وقاية صحة المواطنين بالمحافظة من مرض الإنفلونزا الموسمية.