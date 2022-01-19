استشاري أمراض معدية: كل الفئات العمرية معرضة للإصابة بـ«أوميكرون»

بات المتحور الجديد «أوميكرون»، السائد وفقًا لمعدلات انتشاره، مقارنةً بالمتحورات المختلفة الأخرى، خاصةً أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا بطريقة غير مسبوقة من قبل، على غرار العديد من الدول.

استشاري مناعة يوضح أكثر الفئات العمرية المعرضة لـ«أوميكرون»

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الأمراض المعدية والباطنة بالمعهد القومي للكبد، خلال حديثه مع «الوطن»، إن كل الفئات العمرية معرضة للإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون بلا استثناء، حتى من حصل على اللقاح، لكن أغلب الإصابات لا تحتاج لدخول المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة، لأنه أشبه بدور البرد العادي، مشيرًا إلى أن أوميكرون يشمل الأطفال كباقي الفئات الأخرى.

نسبة الوفيات ترتفع للفئات الهشة

أوضح استشاري المناعة والباطنة بالمعهد القومي للكبد، أن نسبة الوفيات ترتفع بالذات للفئات الهاشة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانوا وجود أمراض تقلل المناعة مثل الأمراض السرطانية، أو نتيجة الأدوية التي تسبب في خفض المناعة.

الكورتيزون من أكثر الأدوية المتسببة في خفض جهاز المناعة

أكد عز العرب، أن من أكثر الأدوية التي تتسبب في خفض جهاز المناعة، الأدوية التي تحتوي تركيباتها على الكورتيزون، والأدوية التي تعالج الأمراض المناعية، مثل أمراض الزئبة الحمراء، أو التهاب القولون التقرحي، أو الروماتويد، فهذه الأمراض علاجها ينتج عنه تقليل معدلات جهاز المناعة، لذا فهم أكثر عرضة للإصابة، فلابد من توخي الحذر، وحرصهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد المكاني، مع الحفاظ على التغذية السليمة.

وحذر الدكتور محمد عز العرب، من يشعر بأي أعراض برد عادية، بأن يتعامل أنها أوميكرون، حتى ثبوت عكس ذلك، وعدم الخروج نهائيًا من المنزل، إلا للاستشارة الطبية فقط.

ما زلنا في بداية الموجة الخامسة

وأوضح استشاري المناعة، أنه لا يوجد توقعات للحد من انتشار الموجة الخامسة أوميكرون، وأننا ما زلنا في بداية الموجة حتى الآن، وأن آخر يوم في الموجة الرابعة كان 4 يناير، ولا أحد يستطيع معرفة موعد ذروتها، لكن التوقعات تشير بأنها لا تقل عن شهر.

الحرص على الإجراءات الاحترازية

واختتم الدكتور محمد عز العرب حديثه، «ننادي برجوع الإجراءات الاحترازية، لآن للأسف هناك حالة من اللامبالاة بأسلوب شديد، فلا بد من توخي الحذر، فعلى الرغم أن المضاعفات أقل لكن هناك سرعة في أعداد الإصابات بطريقة كبيرة»، فأوميكرون تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بأرقام غير مسبوقة.