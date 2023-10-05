أحمد المسلماني: عدم فوز سلمان رشدي بـ«نوبل» يعزز الثقة في الجائزة

علق الكاتب أحمد المسلماني على حصد الكاتب النرويجي جون فوس، جائزة نوبل في الأدب لعام 2023، وعدم فوز البريطاني سلمان رشدي بالجائزة بعدما كان مرشحًا وسط العديد من الأسماء.

وقال «المسلماني»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: فاز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب، بعدما فشلت ضغوط الدفع بالكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، مؤلف كتاب ( آيات شيطانية) للفوز بجائزة نوبل للآداب.

المسلماني: سلمان رشدي كاتب متوسط المستوى

وتابع: سلمان رشدي كاتب متوسط المستوى، كل مشروعه هو الصدام الديني وإثارة الجدل، ولا يرقى للحصول على الجائزة المرموقة، وعدم فوزه يعزز الثقة في الجائزة، ويضع سلمان رشدي في حجمه الأدبي المحدود، دون زيادة.

وكان جدل جديد أثاره اسم الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، عقب الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الأدب 2023، إذ يعد رشدي أحد أبرز الشخصيات التي وردت في قائمة «التكهنات» للحصول على جائزة نوبل في الأدب 2023، والتي أعلن عنها منذ قليل، إذ ذهبت جائزة نوبل في الأدب إلى الكاتب النرويجي جون فوسى، وفق ما أعلنت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم.

وطرح اسم سلمان رشدي مرشحا على مدار الأيام الماضية، للجائزة، حيث برز اسمه منذ العام الماضي مرشحا عقب تعرضه للطعن على يد أحد المتطرفين في أغسطس 2022 بنيويورك.

فيما دار جدل قبل وبعد الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023، حول فرصة وأحقية سلمان رشدي في الفوز، وكذلك تقييم أعمال الأدبية، وربط شهرة اسم سلمان رشدي بالفتوى الصادرة من الخميني.