معلومات عن جائزة نوبل في الأدب.. إعلان اسم الفائز اليوم

تستعد الأكاديمية السويدية في ستوكهولم بالسويد، لإعلان اسم الفائز بجائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات، حيث تبث الصفحة الرسمية للجائزة فيديو باسم الفائز في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت أوروبا الوسطى، الثانية مساء بتوقيت أوروبا الشرقية والساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

وترصد السطور التالية معلومات عن جائزة نوبل في الأدب، كما يلي.

تاريخ جائزة نوبل في الأدب

حسب وصية ألفريد نوبل الأخيرة في 27 نوفمبر 1895، خصص الراحل الجزء الأكبر من ثروته لسلسلة من الجوائز، باسم جوائز نوبل، تذهب جائزة نوبل في الأدب لـ«الشخص الذي أنتج في مجال الأدب العمل الأكثر تميزًا في الاتجاه المثالي»

وحصل 119 شخصًا على جائزة نوبل في الأدب 1901-2022.

سنوات حجبت فيها جائزة نوبل في الأدب

الموقع الرسمي للجائزة، مُنحت 115 جائزة نوبل في الأدب منذ عام 1901. وحجبت الجائزة في 7 مناسبات:

في أعوام 1914، و1918، و1935، و1940، و1941، و1942، و1943م.

هل سبق تقاسم جائزة نوبل في الأدب؟

تم تقاسم جائزة نوبل في الأدب بين شخصين في 4 مناسبات فقط:

1904 - فريديريك ميسترال، خوسيه إيشيغاراي

1917 - كارل جيلروب، هنريك بونتوبيدان

1966 - شموئيل عجنون، نيللي ساكس

1974 - إيفيند جونسون، هاري مارتينسون

مفاجأة في جائزة نوبل في الأدب

يعتقد كثيرون أنّ ونستون تشرشل رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، سابقا، حصل على جائزة نوبل للسلام، لكنه في الواقع حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953، وبين عامي 1945 و1953، حصل ونستون تشرشل على 21 ترشيحًا لجائزة الأدب واثنين لجائزة نوبل للسلام.

الترشيحات سرّ محفوظ جيدا

وأكد الموقع أنّ الترشيحات والآراء التي يكتبها أعضاء لجنة نوبل في الأدب كل عام سرية لمدة 50 عامًا، لذلك اكتفت بنشر معلومات حول أول 50 جائزة نوبل في الأدب حتى الآن خلال الفترة الزمنية (1901-1950).