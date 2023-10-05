أستاذ بجامعة الأزهر: تعلق الرسول بمكة يعطي لنا درسا في حب الأوطان

قال الدكتور فتحي حجازي أستاذ بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا مهما في حب الأوطان، إذ أنه ولد في مكة وأحبها والدليل على ذلك أنه عندما خرج منها مهاجرًا نظر إليها دامع العين وهو يقول «والله يا مكة لأنتِ أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله».

درس يدل على وجوب حب الوطن

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر خلال لقائه على قناة «الناس»، أن ما حدث مع الرسول يعطي لنا درسًا يدل على وجوب حب الوطن، قائلًا «رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا وهو حزين».

الرسول تعلق بمكة تعلقًا شديدًا

وتابع: «لما حزن رسول الله جاءه أمين وحي السماء وقال له «السلام يقرئك السلام ويقول لك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد»، وهو ما يؤكد أن الرسول تعلق بمكة تعلقًا شديدًا، كما أنه يوحي بدرس حب الأوطان.

وأشار إلى أن حزن النبي لم ينته إلا بعدما علمه بأنه سيعود إليها في ميعاد يحدده الله عز وجل، إذ كان ذلك في العام الثامن من الهجرة بفتح مكة.