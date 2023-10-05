عاجل| سر غضب كولر من لاعبي الأهلي بعد الفوز على إنبي في كأس مصر

رغم الفوز بثلاثية نظيفة على فريق إنبي، والتأهل لنهائي كأس مصر، إلا أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاضب بشدة من بعض الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال المباراة.

سر غضب مارسيل كولر

واشتكى المدرب السويسري من الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبي الخط الخلفي أمام إنبي في مباراة أمس، وشكلت خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي عن طريق مهاجمي الفريق البترولي رفيق كابو وأحمد أمين أوفا، وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي.

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