أسرة الفنان ماهر عصام تُحيي ذكرى ميلاده بزيارة قبره غدا

لم يكن يهوى الاحتفال بعيد ميلاده، وكان يعتبره يومًا عاديًا مثل باقي أيامه، فلم يكن يشغله سوى عمله فقط، هكذا تحدث صلاح فتحي، زوج ابنة عمة الفنان الراحل ماهر عصام، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الخميس، مؤكدًا أنه لا يميل إلى مظاهر الاحتفال في مثل هذا اليوم إطلاقًا.

إحياء ذكرى الفنان ماهر عصام

وقال صلاح فتحي، لـ«الوطن»، إنّ أسرة الفنان ماهر عصام، حرصت على إحياء تلك الذكرى، من خلال قراءة ما تيسير من قراءة القرآن الكريم، وكذلك الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لاسيما وأنه كان يحظى بسيرة طيبة جدًا بين أقاربه، ولم يغضب أحدهم يومًا ما، لافتًا إلى أنّ الأسرة ستزور قبره، حيث إنّ تلك العادة، تداوم عليه العائلة منذ رحيله في عام 2018.

وأضاف أنّ ماهر عصام، كان يعيش بمفرده في أيامه الأخيرة، كونه فقد شقيقته عام 2014، وبعد 3 أعوام، رحلت والدته في حادث سير، إذ تدهورت حالته النفسية بشكلٍ كبير، في الشهور الأخيرة من حياته.

ولفت إلى أنّ العائلة تحتفظ بكل مقتنيات ماهر عصام، وكل الجوائز الذي حصل عليها في مسيرته الفنية، «كل الحاجة بتاعته في مكانها، ومحافظين عليها»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.