معلومات عن مسلسل «على باب العمارة».. نجم برنامج «الدوم 2» يشارك في العمل

أزاحت منصة WATCH IT، الستار عن أول حلقتين من مسلسل «على باب العمارة»، بطولة الفنان حاتم صلاح، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث يضم مجموعة من مُمثلي الكوميديا.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل «على باب العمارة»، وهي كالتالي:

- منح المسلسل، فرصة كبيرة، للفنان الشاب أمير عبد الواحد، نجم برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم» في الموسم الثاني، حيث يُشارك بدور رئيسي في العمل، ويُجسد دور مُحام شاب، وصاحب العمارة التي يعمل فيه حاتم صلاح «عوض» كحارس للعقار.

- يُشارك مصطفى غريب، كضيف شرف، حيث يظهر بدور ابن عم، حاتم صلاح، وتتغير حياته رأسًا على عقب، بفضل المقارنات مع ابن عمه، بفضل عائلتهما، ليصبح ضمن الأشخاص المُقيمن بالجبل، ويسطو على ممتلكات الغير، لكن ظهوره يضفي عليه الطابع الكوميدي.

- يُسجل المسلسل، التجربة الإخراجية الأولى لـ خيري سالم، بعدما عمل طويلًا كمُساعد مخرج، أو مساعد لوحدة إخراجية ثانية، حيث تعاون كثيرًا مع المخرج بيتر ميمي.

- المُسلسل من إنتاج المخرج بيتر ميمي، بعدما قدّم عددًا من التجارب السينمائية في وقتٍ سابق.

- المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية «عوض» والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الثري الصعيدي- عوض أبو حامد ، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له وتحوله من مجرد بواب، إلى بطل.