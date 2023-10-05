سعر السكر في معارض أهلا مدارس.. تخفيضات كبيرة

توفر معارض أهلا مدارس العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تيسيرا على أولياء الأمور والمواطنين، وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة في مد تلك المعارض وفروعها المختلفة بالسلع الأساسية، مثل السكر.

ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة سعر السكر حيث لا غنى عنه في تحضير العديد من الحلويات والعصائر لأبنائهم خلال العام الدراسي، لذا توفر معارض أهلا مدارس سعر السكر بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

سعر السكر في معارض أهلا مدارس

وتطرح وزارة التموين كميات كبيرة من السكر بالمعارض المختلفة لـ أهلا مدارس.

ويبلغ سعر السكر في معارض أهلا مدارس نحو 20 جنيها للكيلو.

أسعار السلع في معارض أهلا مدارس

ويبلغ سعر الأرز المستورد نحو 20 جنيها.

ويبلغ سعر الأرز المحلي عريض الحبة نحو 22 جنيها للكيلو.

ويبلغ سعر الزيت عبوة 800 مللي نحو 40 جنيها.

ويبلغ سعر الدواجن المجمدة نحو 85 جنيها.

ويبلغ سعر اللحوم البرازيلية المجمدة في معرض أهلا مدارس نحو 160 جنيها.

ويأتي طرح السلع المختلفة بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع والمنتجات.