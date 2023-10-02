مصادر بالتموين: أسعار السكر والأرز ستنخفض قريبا

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السكر والأرز ستنخفض خلال الآونة المقبلة، من أجل ضبط أسعارها في السوق المحلية، وإتاحتها بالسعر العادل لجميع المواطنين.

انخفاض سعر السكر

ونوهت المصادر، إلى أن تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تؤكد حدوث طفرة في الأسعار خلال الآونة المقبلة، خاصة في سلعتي السكر والأرز، موضحة أن هناك مخطط لدى الوزارة من أجل خفض سعر الأرز والسكر من خلال الاجتماع مع شركات تعبئة السكر ومدهم بمزيد من كميات السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقابل الاتفاق على سعر عادل للسكر لطرحه للمواطنين في الأسواق، وتضخ وزارة التموين السكر بالسعر الحر لأي مواطن بسعر 20 جنيها في المجمعات الاستهلاكية.

انخفاض سعر الأرز

وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة لسعر الأرز، من المستهدف زيادة الكميات المطروحة في الأسواق خلال الفترة المقبلة بسبب موسم حصاد الأرز في المحافظات حاليا، مما سيحدث وفرة في كميات الأرز في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار، كما تضخ وزارة التموين الأرز بسعر مخفض من خلال المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها لأي مواطن وبدون بطاقة.