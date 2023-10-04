عاجل.. تراجع كبير في أسعار السكر بالأسواق بعد مبادرة الحكومة

زف الاتحاد العام للغرف التجارية بشرى سارة للمواطنين، اليوم الأربعاء، بشأن تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، بعد يوم واحد من المبادرة، التي أطلقها مجلس الوزراء بالتعاون مع التجار، لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

انخفاض تدريجي للأسعار

وأشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة المشتركة التي تم إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، من ضمنها السكر، بدأت تشهد تراجعاً بشكل تدريجي.

انخفاض سعر طن السكر بمقدار 2000 جنيه

وأوضح «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر طن السكر سجل تراجعاً اليوم بمقدار 2000 جنيه، ليسجل نحو 33 ألف جنيه، بدلاً من 35 ألف جنيه، إلا أنه أشار إلى سعر كيلو السكر بالنسبة للمستهلك لم يتأثر بعد، ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع، خلال الأيام المقبلة، بعد إطلاق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية.

تراجع أسعار السلع الغذائية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الغذائية من السكر والزيت والأرز بشكل تدريجي، على عدة مراحل، بنسبة تتراوح في المتوسط بين 15 و20%، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر كيلو السكر ليتراوح بين 25 و30 جنيهاً، وأكد عدم وجود نقص في أي من المواد الغذائية بالأسواق.

مبادرة لخفض أسعار السلع

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والجهات الحكومية المعنية، ورئيس إتحاد الغرف التجارية، لإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، وذلك في ظل رصد ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.