رئيس حي المنتزة: متابعة لحظية لسقوط الأمطار منذ الصباح

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزة أول، أن جميع الإدارات تتابع الأمطار بشكل لحظي منذ الصباح الباكر، وتم الدفع بفرق التدخل السريع إلى الشوارع والعزب،

وتابع أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، رفقة فرق الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، تداعيات الأمطار على الأرض لحل أي مشكلة طارئة.

رفع حالة الاستعداد

وأوضح رئيس حي المنتزة أول، أنه تتم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والعمل على إزالة وسحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع الحي، واستمرت الجهود على مدار اليوم بحي المنتزة أول للعمل دون انتظار، لشفط وسحب مياه الأمطار خاصة بالمناطق الحيوية، لعدم تعطيل حركة المواطنين أو المرور، وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى حتى لايشعر المواطن بأي مشكلات لتجمعات المياه بالشوارع.

تمركز سيارات الشفط

وأضاف اللواء سحلول، أن الحي استعد مسبقاً لموسم الأمطار الغزيرة والنوات بتجهيز المطابق والشنايش لتصريف الأمطار أولآ بأول، بالإضافة إلى تمركز سيارات شفط الصرف الصحي في النقاط الساخنة بالحي، حتى يتم التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.