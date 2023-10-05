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تفاصيل الهجوم على الكلية الحربية في سوريا.. ارتفاع الضحايا إلى 100 قتيل

كتب:

أحمد حامد دياب
07:57 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الجيش السوري

الجيش السوري

لقي عدد من المدنيين والعسكريين مصرعهم وأصيب العشرات، جراء اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص بسوريا، وسط تقديرات أولية بارتفاع عدد الضحايا إلى 100 قتيل حتى الآن.

استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص

ونقلت وكالة الانباء العربية السورية بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي

وأعتبرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق مؤكدة أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً، على حسب قولهم.

وأعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، بينما وصل عدد الضحايا إلى 100 قتيل حتى الآن، حسبما أعلنت قناة «فرانس 24» قبل قليل.

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