للمرة الثالثة خلال أيام.. هزة أرضية تضرب الحدود بين سوريا وتركيا

للمرة الثالثة خلال أيام قليلة، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، ضربت منطقة الحدود بين سوريا وتركيا.

زلزال تركيا وسوريا

وبحسب الموقع الرسمي لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة الحدودية بين الدولتين، كانت على بعد 9 كيلومترات شمال أنطاكيا وعلى مسافة 90 كيلومترا شمال اللاذقية الواقعة غرب سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

عدة هزات أرضية تضرب تركيا في يومين

وفي وقت سابق من مساء أمس، ضرب زلزال بقوة درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 17 كيلومترا جنوب داريندي، و74 كيلومترا غرب ملطية بمنطقة شرق الأناضول.

كما حدث السبت الماضي، هزة أرضية في مدينة كهرمان مرعش التركية، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وفق ما كشفته هيئة الكوارث والطوارئ في أنقرة.