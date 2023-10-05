هجوم بطائرات مسيرة على كلية عسكرية في سوريا يخلف عشرات القتلى

ذكر التلفزيون السورى، اليوم الخميس، أن هجوماً بطائرات مسيرات على إحدى الكليات العسكرية في محافظة حمص، بعد انتهاء حفل تخرج دفعة جديدة، تسبب في سقوط عدد من القتلى من العسكريين والمدنيين، أشارت تقارير أولية إلى أن عدد الضحايا يبلغ 54 قتيلاً على الأقل حتى الآن.

استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية إنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، ظهر اليوم، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة».

قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين

وأوضحت وزارة الدفاع أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

ولم تعط وزارة الدفاع السورية عدداً محدداً للضحايا، وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن عدد قتلى الهجوم، الذي استهدف الكلية الحربية، يبلغ 54 قتيلاً وفق تقديرات أولية.