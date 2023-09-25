10 أحداث عالمية خلال يوم واحد.. سقوط قيادات داعشية شمال سوريا

شهدت عددًا من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 أحداث تنوعت ما بين عسكرية وصحية، كان من أهمها، اعتقال قياديين اثنيين بـ«داعش» شمالي الحسكة.

وفي سوريا، اعتقلت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة واشنطن، قياديين اثنين بالتنظيم المتطرف في شمال شرق سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنَّ عملية الاعتقال جاءت خلال عملية إنزال جوي على قرية قرب مدينة رأس العين شمالي الحسكة، مشيرة إلى أنَّ أحد المعتقلين عراقي الجنسية، والآخر سوري.

النيجر: سحب قوات فرنسا من البلاد خطوة جديدة باتجاه السيادة

وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، إنهاء تعاون «باريس» العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة، مضيفا في مقابلة تلفزيونية أن فرنسا قررت إعادة سفيرها من نيامي.

وفي المقابل، رحبت السلطات الحاكمة في النيجر، بالإعلان الفرنسي، واعتبرتها خطوة جديدة باتجاه السيادة. ووصفت خروج القوات الفرنسية وسحب السفير من أراضيها باللحظة التاريخية في النيجر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مستشار الرئيس النيجري، أنتينيكار الحسن، إنَّ الإعلان الفرنسي، لا يعني تخلي فرنسا عن شرعية محمد بازوم، مضيفا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن بازوم هو من طلب من إيمانويل ماكرون سحب القوات الموجودة في البلاد لتخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين «باريس» و«نيامي»، ولتخفيف المعاناة عن الشعب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي أرمينيا، أعلنت الحكومة، أنَّ عدد النازحين الذين دخلوا أراضيها من إقليم ناجورني كاراباخ «قره باج»، بلغ ألف و50 شخصا، فيما قال شاهد إن الأرمن بدأوا مغادرة عاصمة الإقليم بأعداد كبيرة في سيارات، وفقا لم ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ماكرون يطالب برد أوروبي يقوم على مقاربة متجانسة مع دول المهاجرين والعبور

وفي إطار أزمة المهاجرين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لم تقصر بأداء دورها فيما يتعلق باستقبال المهاجرين، مضيفًا في مقابلة تليفزيونية، إن بابا الفاتيكان فرنسيس، على حق في الدعوة إلى هذه الحملة ضد اللامبالاة بحق المهاجرين.

وطالب الرئيس الفرنسي، برد أوروبي يقوم على مقاربة متجانسة مع بلدان المهاجرين وبلدان العبور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح ماكرون، أن بلاده لا يمكنها استقبال بؤس العالم برمته، داعيا في معرض حديثة عن التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، إلى عدم ترك الإيطاليين وحدهم في مواجهة هذه المشكلة.

ومساء أمس الأحد، بدأ فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لمجلس «الشيوخ» الفرنسي، حيث يتوقع أن تحافظ المعارضة اليمينية على هيمنتها التاريخية ما يشكل انتكاسة أخرى لحزب«النهضة» بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، من الناخبين الكبار وهم 150 ألف ناخب، مجموعة من المسؤولين المنتخبين على الصعيدين الاقليمي والوطني، خلافا لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، الذي يتم الاقتراع العام المباشر

24 مقعدا فقط لحزب ماكرون مجلس الشيوخ

وشهدت الانتخابات تنافسا على 170 مقعدا من أصل 348 لولاية من 6 سنوات، فيما قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن موقف «حزب النهضة» الذي يتزعمه ماكرون قد ضعف في انتخابات الشيوخ.

وأصبح لـ«حزب النهضة» بزعامة ماكرون، الآن 24 مقعدا فقط من بين مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 348 مقعدا، فيما حصل 3 مرشحين من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة، مارين لوبان، على مقاعد وعادوا إلى المجلس، واحتفظ «الحزب الجمهوري» بأغلبيته في مجلس الشيوخ، وعزز اليسار موقفه.

وفي العراق، أظهر مقطع فيديو متداول في العراق شجار بين امرأة تبين أنها ضابطة مرتدية زي مدني، وضابط برتبة مقدم في أحد شوارع «بغداد»، فيما وجه وزير الداخلية باعتقال الضابطين ومعاقبتهما، وفقا لما نقلته شبكة «آر تي» الروسية نقلا عن مصدر في الحكومة العراقية

وفي ليبيا، ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع مع القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، المشير خليفة حفتر آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات والسيول الناجمة عن «عاصفة دانيال» التي 1ضربت شرق البلاد.

ودعا باتيلي، إلى وضع خطة وطنية شفافة وشاملة لإعادة الإعمار بعد كارثة «عاصفة دانيال»، وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إنه شدد خلال لقاء مع المشير حفتر على ضرورة تنسيق أي جهد وطني يبذل لتجاوز الأزمة.

وفي بولندا، اتهم وزير الخارجية زبيجنيو راو، المستشار الألماني أولاف شولتس، بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية بسبب انتقاداته لـ«وارسو» على خلفية فضيحة الانتهاكات المتعلقة بإصدار التأشيرات.

ودعا راو، على موقع إكس «تويتر سابقا»، شولتس، إلى احترام سيادة بولندا والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تضر بالعلاقات بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديًا، سيقصر العراق جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على الدينار بدلا من الدولار اعتبارا من العام المقبل، وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق.

صحيًا، سجلت السلطات السودانية، 13 ألف إصابة بالملاريا بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأشار نائب مدير عام وزارة الصحة بالولاية أحمد الدومة، إلى نقص كبير في أدوية المرض، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.