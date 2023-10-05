علي الحجار: نصر أكتوبر أعاد لنا الفرحة بعد 6 سنوات من الحزن

قال الفنان الكبير علي الحجار، إنه عاش أيام حزينة في فترة صغره بسبب حرب 1967، والأحداث التي كانت تمر بمصر في تلك الفترة.

أوضح علي الحجار لـ«الوطن»، أن الحزن لم يكن بسبب خسارة حرب، لكن بسبب أن مصر لم تكن حاربت من الأصل، مشيرا إلى أنه ظل طيلة 6 سنوات حزين مما حدث، إلى أن جاء نصر أكتوبر الذي أعاد الفرحة لكل المصريين.

شدد الحجار، على أن كل فرد مصري عاش في تلك الفترة، يعد بطل من أبطال حرب أكتوبر.

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، أقامت احتفالية مصر 5000 و50 سنة عبور، التي أحياها المطرب الكبير علي الحجار، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، على مسرح السامر بالعجوزةة وغنى باقة من أجمل أغانيه، ومجموعة من الأغاني الوطنية التي اختتمها بأغنية «خلي السلاح صاحي».