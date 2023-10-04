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علي الحجار يبدأ حفل اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر على نغمات «بوابة الحلواني»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:03 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
على الحجار

على الحجار

بدأ منذ قليل الفنان على الحجار، وصلته الغنائية ضمن فعاليات وزارة الثقافة، احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر، بأداء أغنية «بوابة الحلواني» التي اتبعها بشكر كبير للموسيقار الراحل بليغ حمدي.

حفل علي الحجار

افتتحت فرق الفنون الشعبية حفل احتفالية وزارة الثقافة المقامة في مسرح السامر، ضمن احتفالات الوزارة لمرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم.

شهد الحفل تقديم عددا كبيرا من الأغنيات التي قدمت لتعظيم دور شهدائنا وأبطالنا في حرب أكتوبر، منهم صائد الدبابات ومبتكر الشفرة النوبية.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة حفل على الحجار في محافظة الإسماعيلية، إلا أنه جرى نقله بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

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