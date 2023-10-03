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علي الحجار يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

كتب:

أحمد حسين صوان
03:41 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
علي الحجار

علي الحجار

أثنى الفنان علي الحجار، على الجهود الذي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طوال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدًا أنه يمتلك رصيدًا ضخمًا من الإنجازات وتنفيذ المشروعات القومية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال علي الحجار، لـ«الوطن»، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، لمواصلة ما بدأه من إنجازات ومشروعات، قائلة: «طبعًا هنتخب الرئيس السيسي في الانتخابات الجاية».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته أمس الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لنداء الشعب المصري.

وجاء ترشح الرئيس لاستجابته لمناشدة أبناء مصر بقبول الترشح لولاية جديدة، وذلك نيابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.