هاني الناظر بلقاء مسجل: «القومي للبحوث» تحول إلى وحدة عسكرية قبل حرب أكتوبر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث، إن فترة الحرب شهدت تطورات كبيرة، وكان لابد من التعاون مع القوات المسلحة، وبدأ التعاون الفعلي بعد حرب 67، خاصة وأن كل الأجهزة الحديثة قائمة على العلم وكل التطوير في السلاح والوقود يحتاج للتعاون العلمي.

التخصصات العلمية

وأوضح «الناظر» خلال فيلم تسجيلي عرضه برنامج «مصر تستطيع» من تقديم الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «دي أم سي»، أن القومي للبحوث يضم العديد من التخصصات العلمية من كيمياء وفيزياء وطاقة ومياه وإمكانيات علمائه تسمح بإجراء بعثات علمية لتطوير السلاح والمعدات والذخيرة، والتعاون كان كبيرا بين القومي للبحوث والجيش لدرجة أن من يرى المركز لأول مرة يظن أنه وحدة عسكرية.

القوات المسلحة

وأشار إلى أن المركز كان يعمل على قلب رجل واحد مع القوات المسلحة، وخاصة بالأقسام المتخصصة في بحوث الصناعات والكيمياء والطاقة، والموارد الصناعية وغيرها بشكل حول المركز إلى وحدة عمليات عسكرية تعمل على مدار الساعة.

إصابة الدكتور هاني الناظر بورم سرطاني خبيث

وتعرَّض الدكتور هاني الناظر، قبل عدة أيام، لوعكة صحية شديدة، على إثر إصابته بـ ورم سرطاني خبيث، كما أوضح نجله الدكتور محمد الناظر، طبيب الأمراض الجلدية‏، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أوضح أنه تم سحب عينه من والده لتحديد نوع السرطان.