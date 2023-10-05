البحيرة تصعد 14 مشروعا للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكريم المشروعات الصاعدة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الذي نظمته محافظة مطروح بديوان عام المحافظة لقطاع غرب الدلتا لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

مشروع السفير يحصل على أعلى نسبة تقييم

أعلن السكرتير العام لمحافظة البحيرة عن مشروع «السفير» الحاصل على أعلى نسبة تقييم بمحافظة البحيرة، وهو مشروع يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ويقوم بتدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة لمجابهة ظاهرة السحابة السوداء، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لتحقيق أقصى استفادة من قش الأرز واستغلاله بشكل كبير عبر تصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه، وذلك للقضاء نهائيًا على ظاهرة السحابة السوداء.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأوضح «بدر»، أن المشروع يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، وكذلك دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

تصعيد 14 مشروعا للمنافسة على مستوى الجمهورية

وأوضح السكرتير العام، أن عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة على مستوى المحافظة خلال الدورة الثانية بلغ 211 مشروعًا متنوعًا تضمن 6 فئات، كما تم اختيار 48 مشروعًا مستوفي للمواصفات والمعايير، وتم تقييم تلك المشروعات وتصعيد 14 مشروعًا منهم على مستوى المحافظة للمنافسة على مستوى الجمهورية بالمبادرة الوطنية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.