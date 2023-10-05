حملات على المعديات النهرية في البحيرة تزامنا مع سقوط الأمطار

قامت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة ورشيد في محافظة البحيرة، بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها، والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.

مراجعة المعديات النهرية في البحيرة

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بضرورة التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية، ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة.

كما وجهت« بلبع» بتوعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة على متن المعديات، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

سقوط أمطار على مدن البحيرة

وشهدت المدن الساحلية في محافظة البحيرة وهى «ادكو، رشيد، المحمودية»، سقوط أمطارا خفيفة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها، المواطنين خلال الساعات المقبلة، نظرا لتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار مع تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.