غلق 14 معبرا مخالفا على خط السكة الحديد في البحيرة

قامت، قبل قليل، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، بغلق 13 معبرا عشوائيا ومخالفا على خط السكة الحديد بقرية البستان، وكذلك معبر آخر بمركز كوم حمادة بين محطتي قطار مديرية التحرير والبريجات، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

توجيهات بعدم فتح معابر سكك حديد مخالفة

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية، وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة المعابر بنطاق المحافظة

جاءت تلك الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بعدم إعادة فتح أي معبر مغلق، نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.