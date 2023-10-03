بـ1000 جنيه فقط لأبناء البحيرة.. تفاصيل رحلة لمدة 5 أيام بشرم الشيخ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها، إطلاق الفوج الثالث من رحلات «إعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية، خلال الفترة من 11 حتى 15 أكتوبر الجاري بمحافظة البحيرة فقط.

أوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة لرحلة الشباب والرياضة لمدينة شرم الشيخ، ونوضح من خلال هذا التقرير، تفاصيل الرحلة والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

تفاصيل رحلة الفوج الثالث لمدينة شرم الشيخ

- مدة الفوج 5 أيام و4 ليال.

- المرحلة العمرية تتراوح بين 18 و40 عاما.

- قيمة الاشتراك بالرحلة 1000 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاشتراك من خلال هذا الرابط

- الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

الشروط المطلوبة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات (استخدام رقم قومي لشخص آخر أو تعديل فى الرقم القومي، أو تعديل فى المحافظة، أو أي بيانات غير حقيقية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية) يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع للتحرك من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

- تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يجري الاتفاق عليه، وفقا لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولون مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية.