خبير اقتصادي: عزل مكارثي يتسبب في خسائر لأمريكا واهتزاز ثقة الناخبين

قال دكتور علي خوجمان، أستاذ السياسة والاقتصاد، إن عزل كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اهتزت ثقة المواطن والمستثمر في المشرعين الأمريكيين

مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين

وأضاف «خوجمان»، خلال مداخلة من نيويورك عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه خلال أسابيع ستواجه أمريكا نقاشات حول الزيادة في سقف المديونية، ومفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأوضح أنه إذا رفض الجمهوريون التوافق مع الديمقراطيين بشأن سقف المديونية، ستتوقف العديد من المشروعات القومية ويحدث إغلاق حكومي ويفقد الموظفون الحكوميون رواتبهم.

أي مستثمر تكون لديه قراءة للمستقبل

ولفت إلى أن أي مستثمر تكون لديه قراءة للمستقبل، وماذا سوف يحدث في ظل المشكلات الحالية، بينما المواطن يرى أن السياسيين دورهم حل المشكلات، وهو أعطاهم صوته ليحلوا المشكلات وليس ليقعوا فيها.