تقرير: الشارع الأمريكي «مندهش» من عزل رئيس مجلس النواب بطلب من حزبه

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نيويورك، ياسر نور الدين، إن المواطن الأمريكي مندهش من التصويت على عزل رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، بناءً على طلب من حزبه، في سابقة أولى من نوعها تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها، الذي يمتد لنحو 245 عاماً.

السياسة الأمريكية

وأضاف «نور الدين»، خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، أن ما حدث هو خارج سياق السياسة الأمريكية، والمواطن الأمريكي لا يريد تغييراً في شكل السياسة الذي اعتاد عليه، والتي تقوم على انتقال سلمي للسلطة وإدارة شؤونه.

وأوضح أن الشارع الأمريكي في ذهول من محاكمات ترامب، وملاحقات بايدن، وعزل رئيس النواب الجمهوري، بطلب من الحزب الجمهوري نفسه، بعد أن اعتاد المواطن أن المنافسة تكون بين الحزبين.

عزل مكارثي

وذكر أن الاقتصاد الأمريكي تأثر فوراً بعزل مكارثي، بعد تخوف الكثير من المستثمرين من الفراغ التشريعي والصراع السياسي، والمواطن الأمريكي يعنيه في المقام الأول الاستقرار الاقتصادي.