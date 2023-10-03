مراسلة القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعيد فتح باب المغاربة أمام المستوطنين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن شرطة الاحتلال أعادت فتح باب المغاربة أمام المستوطنين في الفترة المسائية التي تبدأ في الواحدة وتنتهي في الثامنة ونصف، وهو مسلسل يومي أصبح يفرض تقسيما فعليا على المسجد الأقصى المبارك.

أحزاب متطرفة تقود الاقتحامات بالمسجد الأقصى

وأضافت «أبو شمسية» خلال تغطيتها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك جدول لهذه الاقتحامات ونشرته جماعات الهيكل المزعوم لتشجيع المستوطنين على اقتحام المسجد المبارك وكان هناك وزراء سابقين وأعضاء بأحزاب متطرفة يقودون هذه الاقتحامات بجولات تفقدية استفزازية لمشاعر المسلمين هناك.

506 مستوطنين يقتحمون الأقصى

وتابعت أن هناك 506 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى هذا الصباح، ويمكن أن يزيد العدد بسبب انضمام مجموعات أخرى بالفترة المسائية، وبهذا الشهر القدس أصدرت بيانا بأن هناك 86 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية بفعل تشكيل الواقع والوجود الفلسطيني داخل المسجد المبارك.