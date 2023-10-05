تعرف على فريق أغنية عمرو دياب الجديدة «المعنويات مرتفعة»

كشف الفنان عمرو دياب عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة «المعنويات مرتفعة» والتي تعد آخر أغنياته لموسم صيف عام 2023.

علمت «الوطن» أن أغنية عمرو دياب الجديدة من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة ناي، ومن المقرر طرح الأغنية عبر منصة أنغامي بعد 5 أيام.

تفاصيل حفل عمرو دياب في الأردن

عمرو دياب كان أحيا حفلا أسطوريا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن وعلى مدار ساعتين قدم مجموعة من أشهر أغنياته مثل: ده لو اتساب، أنت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.

على جانب آخر، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في قطر يوم 6 أكتوبر المقبل، ضمن فاعليات بطولة قطر الكبرى فورمولا 1 لسباق السيارات وهو حدث لم يشدُ به عمرو دياب منذ فترة طويلة.