وزارات الري والتنمية المحلية والتضامن تتابع تداعيات سيول مطروح

تلقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اتصالات هاتفية من كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف وتقديم كافة المساعدة في مواجهة السيول التي تعرضت لها عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح.

وزير التنمية المحلية يتابع الجهود المبذولة في مطروح

وأكد محافظ مطروح، مساء اليوم، أنه تواصل هاتفيًا مع وزير التنمية المحلية لمتابعة آخر مستجدات الموقف وتعامل المحافظة مع سحب كميات ضخمة من مياه أمطار مرسى مطروح المتراكمة، وكذلك توفير المعدات والأجهزة اللازمة بالتعاون بين أجهزة المحافظة.

وزير الري يتابع حالة السدود مع المحافظ

وأضاف محافظ مطروح أنه تلقي اتصالًا هاتفيًا من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لمتابعة آخر مستجدات الموقف وأعمال الحماية من مياه الأمطار التي نفذتها الوزارة من سدود وآبار للتخفيف من حدة السيول التي شهدتها المحافظة.

وزيرة التضامن: مساعدات إغاثية عاجلة

كما تلقى محافظ مطروح اتصالًا هاتفيًا من وزيرة التضامن الاجتماعي أعربت فيه عن التضامن مع المحافظة في جهود الإغاثة، مع حصر جميع الأضرار وتقديم المساعدات الغذائية وإيواء المتضررين.

وأكدت الوزيرة خلال اتصالها، أن مديرية التضامن الاجتماعي، وفرت آلاف من صناديق المواد الغذائية بالإضافة إلى 800 كيلوجرام من اللحوم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوزيعها على الأسر المتضررة بمناطق السيول بالكيلو 4 والقصر والخروبة ووادي الرمل.