سيول مطروح تدفع مجلس المدينة إلى تأمين أماكن التيار الكهربائي بمنطقة الكيلو 4 المتضررة

شدد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، على ضرورة تأمين المدينة بعد أن ضربت السيول مطروح، وخوفا من أعمدة الإنارة والتيار الكهربائي وأكشاك المحولات، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة، في منطقة الكيلو 4 المتضررة من السيول التي ضربت المدينة منذ ليلة أمس، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

نزح مياه على الطرق في مطروح

ويتابع رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانيا مع المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ رفع تراكمات تجمعات مياه السيول مطروح وتراكماتها على الطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة منطقة الكيلو 4، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن عبدالمجيد، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا لسقوط أمطار بجانب السيول مطروح، والتي ضربت المدينة منذ أكثر من 12 ساعة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات

وحول السيول مطروح أكد رئيس مدينة مرسى مطروح، على تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

تجمعات مياه الأمطار

وأوضح عبدالمجيد أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار، خاصة بمنطقة الكيلو 4 مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

معدات سحب المياه

ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى رفع تجمعات مياه الأمطار والسيول في نطاق عمله من خلال المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات المياه بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة، والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.