مطروح تستضيف مؤتمر الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

استضافت محافظة مطروح، اليوم الخميس، المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الخضراء الذكية بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، واللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاث بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح.

وذلك تمهيدا لتصعيدها على مستوى الجمهورية التي يتم تنفيذها برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل بدبي، وذلك بعد انتهاء مرحلة الاختيار والتقييم المحلية للمشروعات المُقَدَمة بكل محافظة وفقا للمعايير والشروط، وتتوافق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ التي نراها من حولنا وتأثيرها على العديد من دول العالم وجهود تحقيق التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 تنفيذاً الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية للتعامل مع البيئة

وقال سكرتير عام محافظة مطروح، إنه جرى خلال وقائع المؤتمر عرض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي مع عرض لنماذج من المشروعات الفائزة بالمبادرة، ورحب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للجميع، مؤكدا على اهتمام محافظة مطروح بالمبادرة مع الترحيب باستضافة احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

15 مشروعا فائزا

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح ببيان الشكر لأعضاء اللجان التنفيذية وتقييم المشروعات الفائزة ولجهود جميع الفائزين بأطروحات، وأفكار لمشروعات جادة ضمن 6 فئات المبادرة والتي جرى توسعتها هذا العام لتتصل إلى إجمالي 18 مشروعا، وهي فئات «المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح»، كان اختيار لجنة التقييم بمحافظة مطروح لـ15 مشروعا على مستوى المحافظة بعد مرحلة التقييم والمناقشات مع أصحابها.

18 مشروعا فائزا في الإسكندرية و14 بالبحيرة

كما ألقى سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة كلمات موجهين التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية، وأوضح اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية أنه تم اختيار 18 مشروعا بعد التقييم ضمن فئات المشروعات المتقدمة، وأوضح اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة أنه جرى اختيار 14 مشروعا عن المحافظة.