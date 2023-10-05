«حدوتة مصرية».. قصة الكفاح الوطني في عيون السينما المصرية على شاشة ON الجمعة

تذيع قناة ON حلقة خاصة الجمعة 6 أكتوبر، في تمام السادسة مساء، حلقة خاصة عن السينما وتاريخ الكفاح الوطني في مصر، وكيف تأثرت وأثرت في الحياة السياسية.

في رحلة سينمائية يصحب المخرج مجدي أحمد علي المشاهدين، ملقيا الضوء على علاقة السينما بالأحداث الكبيرة في تاريخ مصر الحديث، بداية من ثورة يوليو، مرورا بالعدوان الثلاثي ودور السينما، في تأصيل مفهوم المقاومة وتمجيد بطولاتها، ثم النكسة والقيام برفع الحالة المعنوية للشعب، والنقد الواجب للسلبيات، وصولاً لحرب الاستنزاف وتأجيج الشعور الوطني، وإعلاء قيمة المقاومة والكفاح.

يحلل المخرج الكبير الأفكار التي طرحتها الأفلام المصرية، وتنبأت بقرب عبور القوات المسلحة لخط بارليف، في السنة الأخيرة التي سبقت حرب أكتوبر.

من الأفلام التي سيلقي عليها المخرج مجدي أحمد علي الضوء، ويتناول عناصرها بالتحليل:

بورسعيد

في بيتنا رجل

غروب وشروق

العصفور

أغنية على الممر

حكايات الغريب

وغيرها من الأفلام التي ساهمت في تشكيل المواطن المصري، والتأريخ لنضال الشعب، وكذلك في توثيق قدرات القوات المسلحة المصرية، وقدرتها على الصمود والانتصار.